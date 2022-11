Corteo Roma, Ferro: preoccupante clima d’odio. Vigileremo

“È davvero preoccupante il clima d’odio che si respira e i continui attacchi al premier Meloni. Stavolta, a chiusura della manifestazione contro la violenza di genere, campeggia uno striscione che intima al Presidente del Consiglio di andarsene. Dove arriveremo con queste continue offensive? Vigileremo affinché queste manifestazioni di dissenso, pur nel diritto democratico di farle, non scollinino i limiti e non esplodano in azioni irruente, che aizzano ancor di più. Abbiamo precedenti storici che dovrebbero far riflettere e porre un freno a certe azioni aggressive e spesso violente”.

Lo dichiara Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato all’Interno.