Corteo Roma, Messina: striscione vergognoso, schieramenti politici condannino

“Lo striscione apparso nelle scorse ore è a dir poco vergognoso. Meloni è davvero la prima della lista, ma della lista di presidenti del Consiglio donna. Per questo la leader di Fratelli d’Italia è il nostro orgoglio. Questi ripetuti attacchi devono far scattare la condanna di ogni schieramento politico, soprattutto di quegli esponenti che si battono ogni giorno per la difesa dei diritti delle donne. Ci auguriamo che non lo facciano solo a parole e censurino l’ultima grave minaccia nei confronti del premier”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina, vicecapogruppo vicario alla Camera dei Deputati.