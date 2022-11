Frana a Ischia, Iannone: da anni denunciamo rischio idrogeologico in Campania

“Da troppo tempo diciamo che la Campania versa in una condizione di grandissima fragilità che la espone a tragedie come quella di oggi ad Ischia. Non si può più aspettare, bisogna intervenire perché è evidente che la Regione Campania è incapace ed immobile anche sul tema del dissesto idrogeologico. In questi casi c’è la corsa ad esprimere solidarietà ma non è più eludibile la necessità di accertare anche le responsabilità.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia.