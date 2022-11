Ischia, Rotelli: Cordoglio per le vittime. Immagini apocalittiche dall’isola

“Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio per le vittime della frana e dell’alluvione che stanno flagellando Ischia in queste ore. Sono immagini apocalittiche. Ischia si trova ancora una volta a pagare un prezzo altissimo per calamità naturali in termini di vite umane e gravi danni.

È necessario un sinergico lavoro tra Governo e commissioni e Parlamento affinché siano adottati interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio dal rischio frane ed alluvione in tutte quelle aree del Paese, come Ischia, ad alta vulnerabilità. Contestualmente è necessario potenziare i sistemi di allerta e di monitoraggio per prevenire e contrastare gli effetti meteorologici estremi, resi ancor più devastanti dagli effetti del cambiamento climatico, anche attraverso il migliore e celere utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.