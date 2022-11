Meloni, Cosenza: attaccata per straordinaria capacità di gestire emergenze

“Il presidente Meloni viene attaccata perché sta gestendo con grande impegno e straordinarie capacità ogni emergenza senza lasciare varchi all’opposizione. Ed a tal proposito rivolgo un profondo ringraziamento per come sta gestendo la tragedia di Ischia e per l’intervento immediato per fronteggiare quanto sta accadendo. Tutto ciò però dimostra che più le donne sono capaci più rischiano attacchi e violenze. E lei che è la prima donna premier le sta subendo. Va stroncato questo orrendo meccanismo di odio, e per farlo è necessaria una levata di scudi da parte di tutti. E appunto, dove sono le opposizioni? Come esempio e migliore testimonianza contro il fenomeno della violenza sulle donne”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giulia Cosenza.