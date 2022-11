Violenza donne, Trancassini: sinistra denunci slogan contro Meloni

“Ennesimo attacco al Premier Meloni. Chiude la giornata dedicata al contrasto della violenza sulle donne, una nuova aggressione nei confronti del Presidente del Consiglio. Uno striscione rosso con uno slogan che le intima di andarsene. Una contraddizione senza precedenti, come tutti questi reiterati attacchi, in barba al millantato femminismo. Dove sono le donne, soprattutto, dell’opposizione? Perché non denunciate queste squallide manifestazioni di dissenso? Forse alla sinistra, che non prende posizione, non dispiacciono queste offese nei confronti del premier Meloni e decantano il rispetto delle donne solo quando riguarda quelle del proprio schieramento politico. Non ci faremo intimidire da nessuno, né ora né mai”.



Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.