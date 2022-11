Disabili, Zullo: Emiliano spieghi cosa pensa delle condanne a manifestanti

“È notizia di oggi la condanna di otto disabili che nell’estate 2021 avevano occupato il lungomare di Bari e dormito in una sala della Presidenza della Regione Puglia per protestare contro le scelte in tema sanitario della giunta Emiliano.

Sarebbe utile capire il punto di vista del governatore della Regione Puglia, considerato che appartiene ad un partito secondo il quale le manifestazioni, anche violente, contro il Presidente Meloni sono sempre legittime. In questa occasione però sono state condannate persone che protestavano contro di lui, cosa ne pensa?” .

Lo dichiara il senatore di FdI Ignazio Zullo.

“Non sta a me giudicare giusta o meno la condanna in questione, ma non credo che queste persone abbiano manifestato in maniera più violenta o quantomeno paragonabile rispetto a quanto accaduto durante le manifestazioni contro il Presidente Meloni, l’ultima svoltasi proprio ieri a Roma.

Motivi per cui chiedo al Presidente Emiliano di spiegarci il suo punto di vista, perchè non si può avere una visione della democrazia a tempi alterni”, conclude Zullo.