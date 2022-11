FdI presenta mozione per riconoscimento Holodomor come genocidio ucraino. Domani conferenza stampa

Si terrà domani, martedì 29 novembre alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa in cui Fratelli d’Italia presenterà la mozione per chiedere il riconoscimento ufficiale dell’Holodomor come genocidio ucraino.

Con il termine “Holodomor” si indica lo sterminio per fame del popolo ucraino, pensato nel 1932 e realizzato dal regime comunista sovietico di Stalin nel periodo che va da gennaio a giugno 1933, che provocò circa quattro milioni di vittime e distrusse una parte significativa della popolazione. Secondo le stime, venne sterminato in totale un quarto della popolazione rurale ucraina, tra uomini, donne e bambini.

Alla conferenza stampa, oltre al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti e all’onorevole Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, interverranno S.E. Yaroslav Melnyk, ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Ucraina nella Repubblica Italiana, il senatore Giulio Terzi, presidente della quarta Commissione permanente del Senato per le Politiche dell’Unione europea e il deputato Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia nella terza Commissione Affari esteri e comunitari alla Camera.

Prevista inoltre una partecipazione dei componenti commissione Esteri di FDI.

“Fratelli d’Italia con questa mozione chiede che quella mattanza di matrice comunista sia riconosciuta come genocidio. E ci auguriamo che tutte le forze politiche, d’intesa con il Parlamento, si uniscano alla nostra iniziativa”, ha dichiarato Foti.

