Ischia, Delmastro: bene proroga chiusura tribunale. Attenzione governo a giustizia isole minori

“Benissimo la proroga della chiusura della sezione distaccata del tribunale di Ischia come una delle risposte immediate in termini di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Ischia da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministro della Giustizia. Nel mille proroghe troveremo soluzioni anche per Lipari e Portoferraio. Lo Stato e la Giustizia non arretrano più. Sono sicuro che, nel corso del mandato, troveremo una soluzione definitiva alla domanda di giustizia delle isole minori”.

Lo dichiara Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia.