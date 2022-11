Ischia, Foti: prontezza Governo Meloni, cittadini non saranno lasciati soli

“Prontezza, tempestività e vicinanza alle popolazioni colpite. Questo ha dimostrato il presidente Giorgia Meloni non appena ricevuta notizia della tragedia di Ischia. Un momento drammatico per la nostra Nazione, e soprattutto per quella gente che ha perso tutto e che il governo sta sostenendo sin dal primo momento con presenza costante nel seguire cabina di regia, operazioni di soccorso, convocazione del Consiglio di Ministri e dichiarazione dello stato di calamità come ha fatto sapere il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Previsto anche uno stanziamento di due milioni di euro, cui se ne aggiungeranno altri.

I cittadini riceveranno pieno sostegno dall’Esecutivo. Grazie anche allo straordinario lavoro di Protezione Civile, forze dell’ordine e amministrazione locale.

Adesso le priorità del governo non sono certo le passerelle, ma sostenere a oltranza le popolazioni di Ischia, la messa in sicurezza delle zone a rischio e tutelare tutto il territorio italiano in ogni modo, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.