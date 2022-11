Manovra, Foti, nostre battaglie storiche diventano misure concrete

“La manovra del Governo Meloni da un lato è prudente perché non fa saltare i conti pubblici. Allo stesso tempo è una coraggiosa legge di bilancio di destra-centro come voluto dagli elettori. Due battaglie storiche di Fratelli d’Italia, come l’abolizione dell’IMU per le case occupate o l’assegno unico familiare più alto per chi ha figli fino a 3 anni, sono diventate misure concrete. La fase del dialogo è sempre positiva perché permette di realizzare uno degli obiettivi della politica che appunto è il confronto e non lo scontro: se dall’opposizione arrivano idee buone non ci sono remore da parte di una maggioranza che ha a cuore gli interessi dell’Italia”.

Così al Tgcom24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.