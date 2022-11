“Roma finalmente aspira a diventare davvero Capitale grazie all’impegno del governo Meloni. L’inserimento delle risorse per il completamento della Metro C nella legge di bilancio conferma l’attenzione che questo esecutivo mostra verso la città. Se riparte Roma, può ripartire tutta l’Italia e il trasporto pubblico è un comparto essenziale per la riqualificazione del tessuto sociale della Capitale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini.