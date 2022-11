Metro C, Rampelli: mai esistiti nelle manovre precedenti fondi per metro C: grazie Giorgia Meloni per averle inseriti

Nelle manovre Conte-Draghi non sono mai esistiti fondi specifici per la metro C di Roma, è bene puntualizzarlo perché in questi giorni sono state dette e scritte troppe bischerate. C’erano fondi per “potenziare le metropolitane nelle grandi città”, ma nulla di specifico sulla Capitale e quindi il presunto de finanziamento della metro C era e resta una fake. A parte gli striminziti 500 milioni per il Giubileo previsti dal Pnrr e al netto delle fantasmagoriche ricostruzioni di questi giorni oggi, grazie al governo Meloni e alla forza di Roma, il miracolo si compie. Che il Pd rivendichi questa cosa come una sua vittoria sfiora il grottesco”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.