Governo, Salvitti: bene Ministro Lollobrigida su linee programmatiche Masaf

“Quanto illustrato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, rappresenta un importante piano programmatico per la Nazione e in particolare per diversi settori nevralgici e strategici per l’Italia”.

Lo dichiara il senatore e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti, commentando l’illustrazione delle linee programmatiche del Masaf davanti alle Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato.

“Il ministro – prosegue Salvitti – ha infatti ribadito tra le altre cose l’obiettivo della realizzazione di una autentica e compiuta sovranità alimentare, una ferma contrarietà al cibo sintetico, al vino dealcolato e a etichettature strumentali e fuorvianti come ad esempio il Nutriscore. Siamo convintamente al fianco del Governo Meloni in queste battaglie, che non smetteremo mai di considerare prioritarie per il benessere e lo sviluppo della nostra Nazione”, conclude Salvitti.