Imprese, nasce SME Connect Italia. Gardini Presidente

Il 1° dicembre 2022, presso la Rappresentanza della Commissione Europea in Roma s’inaugura la piattaforma SME CONNECT ITALIA (SME = Small and Medium Enterprises), che promuove opportunità di cooperazione tra le imprese, mettendole in collegamento con Università, Centri di Ricerca, “Think Tank” in specifici ambiti tecnologici. SME CONNECT, nata a Bruxelles nel 2012 è tra le principali piattaforme europee di interazione tra attori economici e decisori politici.

In Italia il progetto nasce su iniziativa dell’On. Elisabetta Gardini, che ne assume la presidenza dopo anni di esperienza maturata in Europa quale parlamentare e vicepresidente esecutivo per le microimprese di SME CONNECT. Obiettivo principale è mettere al centro ogni singola impresa, promuovendone e tutelandone gli interessi a livello nazionale e internazionale.