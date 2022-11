Manovra, Augello: da Meloni grande attenzione per Roma Capitale

“L’inserimento dei fondi in manovra per la Metro C è il segno tangibile dell’attenzione che il governo presieduto da Giorgia Meloni ha per Roma”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello.

“2,2 miliardi per il completamento dell’opera – sottolinea Augello – che testimoniano quanto sia alto l’interesse dell’esecutivo per le sorti della Capitale, in un momento in cui il reperimento dei fondi non è cosa facile”.

“Adesso – conclude Augello – Roma può guardare con più ottimismo al suo futuro infrastrutturale, di cui la Metro C rappresenta un tassello di primo piano”.

