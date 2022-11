“Un miliardo e mezzo per le famiglie, bonus da 500 milioni per la spesa per i più fragili e cuneo fiscale ridotto per gli autonomi. Nella manovra del Governo Meloni al centro gli italiani e le imprese”.

Lo dichiara al Tg2 Manlio Messina, deputato e vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.