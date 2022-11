Sisma, Sigismondi-Liris: fondi per ricostruzione è grande risultato Marsilio

“Ottenere fondi (115 milioni) per la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 in linea con le reali percentuali dei danni subiti e, quindi, con le esigenze di tutti i territori abruzzesi interessati, è un risultato straordinario e va dato merito al presidente della Regione, Marco Marsilio, se oggi è possibile nella nostra regione rilanciare la ricostruzione di importanti immobili nella loro totalità. L’obiettivo raggiunto da Marsilio è duplice: all’Abruzzo, infatti, sono state anche riconosciute le quote mancanti (26 milioni) nelle precedenti assegnazioni. Dall’impegno assunto dal Presidente per il reperimento delle risorse essenziali, oggi si arriva ai fatti per procedere, finalmente, alla messa in opera dei numerosi quanto attesi interventi strutturali”.

È quanto dichiarano i senatori abruzzesi di FdI, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris.