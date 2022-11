Sport, Russo: riconosceremo a sport importanza che merita

“L’inserimento dello sport in Costituzione è un grande risultato di questa legislatura, finalmente i valori di legalità e meritocrazia che rappresenta ricevono un riconoscimento che prima nessuno aveva mai voluto attribuirgli. Per noi è sempre stato un tema fondamentale e la coralità di approvazione che lo ha accolto ci ha lasciati piacevolmente stupiti. Per Fratelli d’Italia la linea è tracciata e continueremo a lavorare per dare allo sport l’importanza che merita.”

Lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia.