“Anche oggi, con la mozione approvata in Aula, la maggioranza ha mostrato un segnale di forte coesione e solidarietà al fianco dell’Ucraina. Non possono esserci comportamenti ambigui nei confronti dell’aggressione russa. Fratelli d’Italia continua quindi, con estrema chiarezza, su questa linea adottata fin da quando era all’opposizione. In gioco c’è la credibilità della nostra Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.