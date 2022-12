A24-A25, Silvestroni: con governo Meloni infrastrutture tornano centrali

“La A24 per molti cittadini della Provincia di Roma rappresenta il collegamento indispensabile per raggiungere il proprio luogo di lavoro o di studio nella Capitale e l’incapacità degli ultimi governi gli stava rendendo la vita impossibile. Nel corso della riunione della Commissione Ambiente e lavori pubblici del Senato è emerso che non ci sarà nessun rincaro dei pedaggi, ma anzi una riduzione per quanto riguarda quelli autostradali dell’A24 e A25. Con il governo Meloni il tema delle infrastrutture torna a essere centrale. Finalmente”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, componente dell’ufficio di Presidenza.