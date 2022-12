Cultura, Amorese: bene Ministro Sangiuliano su tutela cultura Nazione

“Bene il ministro della Cultura Sangiuliano sulla difesa dell’identità italiana sempre più a rischio con l’avvento della cosiddetta cancel culture. Fratelli d’Italia plaude alle linee programmatiche lanciate dal Ministro circa la sensibilità mostrata per gli archivi e per tutte le biblioteche, e il suo impegno per il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. La tutela del patrimonio culturale della Nazione sarà tra le linee guida del Governo Meloni anche attraverso la digitalizzazione dei beni culturali, applicando alle opere d’arte pubbliche italiane la tecnologia NFT che permetterà di veicolare nel mondo le bellezze italiane”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in Commissione cultura e istruzione, Alessandro Amorese a conclusione dell’audizione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dinanzi alle commissioni di Camera e Senato.