Infrastrutture, Sigismondi: Nessun aumento pedaggi A24 e A25. Grazie a governo Meloni tornate centrali

“Nessun rincaro dei pedaggi, anzi una riduzione per quanto riguarda quelli autostradali dell’A24 e A25, manutenzione per la sicurezza stradale e fondi per i piccoli Comuni. Sono questi i punti emersi nel corso della riunione della Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato. Diverse le tematiche, di fondamentale importanza, su cui lavorare con serietà e concretezza per un vero rilancio economico dell’Italia: dal tratto ferroviario Pescara-Roma, al raddoppio dell’A14, dalle problematiche dell’A24 e A25 alla strada statale Trignina per rendere sicuro e veloce il collegamento tra l’Abruzzo e la Campania. Il tutto in chiave di sicurezza, snellimento dei processi amministrativi, economicità, trasversalità e condivisione dei percorsi con i territori. E proprio a proposito di condivisione dei percorsi, la prossima settimana se ne discuterà a Roma con sindaci abruzzesi. A conferma che, finalmente, con il governo Meloni il tema delle infrastrutture torna a essere centrale”

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo in VIII Commissione, nel corso dell’audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.