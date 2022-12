Ischia, Spinelli: grazie a Musumeci per l’esaustivo intervento, solidarietà e vicinanza a famiglie vittime

“Ringrazio il ministro, Nello Musumeci, per l’esaustivo intervento tenuto oggi in Senato sulla tragedia di Ischia in cui ha spiegato quanto accaduto. È il momento di affrontare questi temi con competenza, pragmatismo e velocità normativa”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.

“Il governo Meloni ha immediatamente messo a disposizione le risorse per il dissesto idrogeologico. Servono ora – aggiunge Spinelli – strumenti semplificati e coordinamento tra enti territoriali per raggiungere l’obiettivo importante della sicurezza e tutela della vita delle persone. Lasciamo fuori le strumentalizzazioni e, uniti nel cordoglio, impegniamoci affinché queste tragedie si possano prevenire. Da ex sindaco e attualmente vicesindaco da sempre con delega all’urbanistica conosco bene le criticità insite negli strumenti urbanistici e le problematiche che inevitabilmente nascono dall’applicazione degli stessi nei territori”.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime – conclude Spinelli -. Confermo l’impegno del governo e di Fratelli d’Italia a creare strumenti snelli che consentano agli italiani di non fare abusi e di costruire abitazioni in luoghi sicuri nel rispetto della legalità”.