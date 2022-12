Spazio, Salvitti: contratto Vega C conferma ruolo strategico Italia nel sistema Europeo

“Grazie all’accordo siglato ieri tra la Commissione UE e l’Agenzia spaziale europea, sarà Vega C, il nuovo lanciatore dell’ESA costruito in Italia dalla Avio, a portare in orbita cinque nuovi satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus. Una splendida notizia per la città di Colleferro, che si conferma strategica e centrale per il settore e per l’indotto a esso collegato, e per l’industria italiana nel sistema spaziale europeo. Un’altra eccellenza della nostra Nazione da valorizzare e di cui andare orgogliosi”.

Lo dichiara il senatore e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.