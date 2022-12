Cmd, Antoniozzi: Governo Meloni salva raffineria Priolo

“Un plauso al Governo Meloni che, a conclusione del CDM, approva un decreto che punta alla tutela dei settori produttivi strategici del nostro Paese. In particolare, la raffineria di Priolo, per la quale si era paventata la chiusura e dunque il licenziamento di 10mila persone, tira un sospiro di sollievo. Ribadiamo quanto detto e promesso in campagna elettorale: questo esecutivo è dalla parte delle imprese e degli italiani, senza lasciare indietro nessuno”

Lo dichiara Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.