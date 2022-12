Manovra, Gardini: Impegno e tempestività da Governo Meloni. Avanti con Pnrr

“Bene il Governo Meloni che come promesso in campagna elettorale è dalla parte di famiglie e imprese. Ne è un esempio il salvataggio della raffineria di Priolo e dei tanti posti di lavoro. Impegno e tempestività le prerogative di questo Esecutivo, che punta ai fatti e non alle chiacchiere, con taglio al cuneo fiscale e aiuti ai più fragili. Adesso sul Pnrr semplificare e accelerare i tempi per spendere le risorse e migliorare l’efficacia della spesa, con progetti di qualità”.

Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d’Italia ai tg.