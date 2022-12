Superbonus. Liris: Urgente sbloccare crediti d’imposta

“Saluto con grande soddisfazione le parole del ministro Giorgetti sul Superbonus, quando sostiene di essere al lavoro per affrontare il tema del credito di imposta. Lo sblocco dei crediti in pancia agli istituti è l’azione più importante e più urgente: noi di Fratelli d’Italia abbiamo presentato più emendamenti sul Superbonus, sulle proroghe, sulle cifre del decalage e sulle platee interessate, ma la proposta che interessa le compensazioni dei crediti attraverso gli F24 credo sia la madre di tutte le battaglie. È in discussione la sopravvivenza di una fetta importante del tessuto produttivo italiano: tante aziende rischiano di fallire per eccesso di credito (una volta si moriva per debiti). La nostra Nazione non può permettersi questo dramma, soprattutto se le colpe di previsioni sbagliate non sono riconducibili certamente alle aziende stesse. Ben vengano le modifiche e i miglioramenti dello strumento, ma la gestione di questa fase transitoria sarà decisiva per le aziende e per i tanti lavoratori impiegati”.

Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio.

