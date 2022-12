Ucraina, Chiesa: Governo dalla parte di kiev e della libertà

“Con il nuovo decreto armi, varato dal Consiglio dei ministri, Fratelli d’Italia rispetta l’impegno preso con l’Ucraina di Zelensky. Lo abbiamo detto più volte: il popolo di Kiev ha diritto ad avere una pace e non deve essere costretto a una resa, che sarebbe la resa dell’intera Europa. Per questo dobbiamo proseguire nella missione, continuare a fornire gli strumenti affinché l’Ucraina possa difendere la sua libertà e la sua democrazia. Kiev con questo Governo non è sola e lo sta dimostrando”.

Lo dichiara Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa alla Camera.