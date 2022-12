Ucraina, Foti: bene ok decreto invio armi, da FdI linea chiara su sostegno a Kiev

“Bene il via libera in Consiglio dei ministri al decreto che proroga l’invio di armi e mezzi all’Ucraina.

Questa maggioranza e questo governo non faranno mai mancare il proprio il sostegno politico e militare alla battaglia di Kiev per la libertà e la democrazia contro l’invasione russa.

La nostra salda collocazione nel fronte delle alleanze occidentali e atlantiche non sarà certo messa in discussione da speculari attacchi da parte di forze politiche incoerenti.

Fratelli d’Italia continua con estrema chiarezza su questa linea adottata fin da quando era all’opposizione, nel pieno rispetto della centralità del Parlamento. In gioco ci sono la credibilità della Nazione e l’appartenenza ai valori fondanti della nostra civiltà.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.