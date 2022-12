Il corteo Cobas e Usb tenutosi oggi a Roma e la locandina della manifestazione che si terrà domani, organizzata dai Centri Sociali, in centro a Milano

Domani alle ore 15, da Piazza Fontana a Cairoli, si terrà un corteo denominato “Milano ama la libertà” organizzato dai Centri Sociali. Al riguardo è intervenuto l’ex vice Sindaco di Milano, delle Giunte di Centrodestra, l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che ha dichiarato: «Domenica, dopo essersi resi protagonisti qualche settimana fa in una simile manifestazione in centro a Milano bruciando una foto del Premier italiano Giorgia Meloni, i Centri Sociali organizzeranno un corteo “contro ogni guerra e contro ogni fascismo”. Per loro è solo un pretesto quello di combattere la guerra, ma hanno come obiettivo contestare l’attuale Parlamento voluto dalla maggioranza del popolo italiano. Quello che si terrà domani, è un evento pro Putin, come lo è stato quello odierno, a Roma, organizzato da Cobas (in cui era presente anche la sezione Milano) e Usb! Mentre l’attuale Governo sta lavorando sodo nell’interesse degli Italiani, e viste le numerose problematiche che gli stessi stanno affrontando, gli antagonisti di sinistra organizzano manifestazioni, come quella odierna e quella di domani, dopo poche ore da quando il Consiglio dei Ministri, su precisa indicazione di Fratelli d’Italia, ha varato il nuovo “decreto armi”, rispettando così l’impegno preso con l’Ucraina di Zelensky. Il popolo di Kiev ha diritto ad avere una pace e non deve essere costretto a una resa, che sarebbe la resa dell’intera Europa. Per questo dobbiamo proseguire nella missione – ha poi concluso l’On. di Fdi De Corato -, continuare a fornire gli strumenti affinché l’Ucraina possa difendere la sua libertà e la sua democrazia. Kiev, con l’attuale Governo Meloni, non è sola e lo sta dimostrando».

