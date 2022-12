Giornata del suolo, Rotelli: con legge bilancio si protegge territorio

“Il Governo Meloni si è messo subito in moto per dare una soluzione sostenibile e innovativa al Paese andando a lavorare proprio all’interno della Legge di Bilancio. Un’azione quanto mai strategica, considerando soprattutto i continui disastri naturali che il nostro Paese deve fronteggiare, come l’ultimo caso che ha colpito Ischia, il quale ha provocato vittime e ingenti devastazioni. Con l’istituzione del fondo per il contrasto al consumo di suolo, il Governo ha trovato una soluzione di grande importanza nei confronti di questa problematica ambientale. Il fondo, che porterà nelle casse del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una dotazione complessiva di 160 milioni (10 milioni per il 2023, 20 per il 2024, 30 per il 2025 e 50 per ciascuno degli anni 2026 e 2027), si pone come obiettivo la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano e periurbano. Il suolo italiano, argomento caro al Governo Meloni, deve difendere come non mai la sua qualità e il suo patrimonio agricolo e sociale. Con una forte sensibilizzazione ambientale, il fondo per il contrasto al consumo di suolo aiuterà il Paese a compiere un passo gigantesco verso la protezione del territorio”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera, Mauro Rotelli.