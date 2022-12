Lollobrigida a studenti: Siate orgogliosi di avere scelto istituto agrario

“Scuole come gli istituti agrari rappresentano un investimento per la Nazione, siate orgogliosi di avere scelto questo indirizzo. Ringrazio docenti e dirigenti per quello che fanno ogni giorno per questi ragazzi”, lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida parlando agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Emilio Sereni’ di Roma, durante la sua visita di questa mattina.

“L’elemento centrale della nostra forza – ha continuato il ministro – è la qualità, l’Italia è una superpotenza della qualità. E noi, anche a partire dalle realtà come la vostra, dobbiamo difendere le nostre ricchezze da alcuni modelli omologanti, che tendono a spingerci verso la marginalizzazione della qualità”.

“Le aziende agricole gestite dai giovani raggiungono, molto spesso, risultati superiori alle altre, proprio perché i giovani sanno aggiornare le loro esperienze. Questo è un elemento che vi deve spronare a continuare con convinzione in questo percorso”, ha aggiunto Lollobrigida.