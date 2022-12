Manovra, Sallemi: si pongono le basi per la ripresa sociale ed economica dell’Italia

“La manovra di bilancio che il governo Meloni si appresta a varare è il frutto di un lavoro di squadra che lascia ben sperare sul futuro dell’Italia: taglio del cuneo fiscale, riprogrammazione degli interventi per l’attuazione del Pnrr, lotta al caro bollette e aiuti a famiglie e imprese. Il momento non è affatto facile ma questa legge di bilancio pone le basi per un lavoro che dia negli anni i suoi frutti e che sia davvero in grado di rilanciare la nostra economia e la nostra società, con un governo che lavora all’unisono dopo anni in cui si sono alternati esecutivi impossibilitati a creare le condizioni per una sana ripresa”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Salvatore Sallemi.