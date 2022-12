Sicurezza, Sigismondi: solidarietà Sindaco di Vasto. Nei prossimi giorni incontro con il sottosegretario Prisco

“Esprimo la mia personale solidarietà al sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, per l’incendio avvenuto ai danni della sua autovettura. Se l’evento dovesse rivelarsi di origine dolosa, è chiaro che ci troveremmo di fronte ad un gesto vile, criminoso e inaccettabile, l’ennesimo per Vasto. Il nostro territorio impone la massima attenzione sul tema della sicurezza e sull’importanza di mantenere, a Vasto, un presidio fondamentale come la Procura. Ribadisco, in tal senso, il mio totale impegno in qualità di parlamentare anche sul fronte del potenziamento del personale delle Forze dell’Ordine affinché siano messe nelle migliori condizioni di svolgere al meglio il loro prezioso lavoro di difesa dei cittadini. Nei prossimi giorni incontrerò il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, per affrontare il tema della sicurezza in Abruzzo con particolare riguardo ai territori di frontiera, come Vasto”.

E’ quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.