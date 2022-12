Calandrini: contro ministro Crosetto odio inqualificabile

Esprimo la mia vicinanza al ministro Guido Crosetto oggetto di gravissime minacce. In nome di una presunta volontà di pace si evidenzia un odio inqualificabile. Un episodio che evidenzia un clima pericoloso per la libertà di tutti. Queste minacce spingono tutti noi ad un lavoro ancora più tenace per mantenere la convivenza civile e il rispetto di tutti. Il ministro Crosetto nel corso della sua attività politica ha sempre manifestato rispetto per tutti, a dimostrazione di una cultura politica che dovrebbe essere patrimonio di tutti.

Lo dichiara il Sen. Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio