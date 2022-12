Difesa, Chiesa: solidarietà a Crosetto. Pace non si raggiunge con violenza

“La pace non si raggiunge con la violenza, questo vale per l’aggredita Ucraina, ma vale anche per chi veste i panni di pacifista in piazza, contrasta l’invio di armi per poi minacciare un ministro della Repubblica. Non ci possono essere due pesi e due misure, per questo la condanna di frasi scomposte – come riportato da un servizio andato in onda nel programma TV Quarta Repubblica- è ferma come la solidarietà a Guido Crosetto. Confidiamo che la linea contro ogni tipo di violenza sia anche quella della sinistra”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa alla Camera, Paola Chiesa.