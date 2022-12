Difesa, Ciaburro: sostegno a Crosetto. Spallucce sinistra sarebbe grave macchia

“La violenza è inaccettabile in qualunque ambito, tanto più in una società civile degna di questo nome. È ferma la mia condanna verso le incresciose minacce ricevute dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a cui va tutta la mia vicinanza. Mi aspetto altrettanto da tutte le altre forze politiche, perché solo in questo modo è possibile porre fine e delegittimare questi vergognosi atti di violenza. Sono amareggiata dal fatto che sedicenti “pacifisti” intendano legittimare e giustificare la violenza fisica. È un attacco alla nostra democrazia. Come maggioranza stiamo lavorando duramente per risollevare l’Italia in questo periodo di emergenza energetica, economica e sociale, che sta impattando duramente su famiglie e imprese. Questo è un clima che richiede più che mai buonsenso e responsabilità istituzionale. Fare spallucce su minacce come quelle trasmesse da Quarta Repubblica sarebbe una grave macchia soprattutto per la pacifica sinistra.”

Così Monica Ciaburro, vicepresidente commissione Difesa di Fratelli d’Italia.