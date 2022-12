Roberto Menia a Gente d’Italia: “Modificare il voto estero è un’urgenza”

Il Segretario Generale del CTIM, Sen. Roberto Menia, dalle colonne di Gente d’Italia lancia un appello per il voto all’estero: modificarlo è un’urgenza e in una lunga intervista propone il voto elettronico e un’unica circoscrizione divisa in collegi.

Nello specifico le parole del sen. Menia vanno nella direzione di modificare non solo il mec-canismo di voto ma anche la stessa circoscrizione e, di conseguenza, il meccanismo elettorale nel suo complesso.

Il responsabile del dipartimento degli italiani nel mondo di Fratelli d’Italia, inoltre, proprio nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione al Governo sulla questione dei brogli elettorali segnati da più parti nei procedimenti elettorali che riguardano i connazionali nel mondo. Sul punto nei prossimi giorni andrà in onda una sua intervista al programma televisivo “Le Iene”.

Clicca qui per scaricare la versione integrale di Gente d’Italia del 3 dicembre 2022