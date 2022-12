Almaviva, Russo: Governo dimostra sensibilità al problema

“Ho partecipato oggi come uditore al tavolo di crisi richiesto dai sindacati e convocato dal ministero del Lavoro e a cui hanno partecipato anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero della Salute sulla vertenza Almaviva. È una questione che mette a rischio circa 500 lavoratori, che seguo da tempo e per la quale avevo già incontrato le rappresentanze sindacali. Ho registrato con soddisfazione che il ministero della Salute intenda inserire in finanziaria una norma ad hoc per consentire intanto una proroga di un anno del servizio, e che venga inoltre effettuata una gara d’appalto triennale per una versione rinnovata del numero 1500 per l’emergenza Covid. Anche se questa nuova commessa garantirà solo una parte dei lavoratori, seguiremo i futuri momenti di confronto per trovare una soluzione in grado di salvaguardare tutti i livelli occupazionali. Costituisce comunque un dato positivo la sensibilità dimostrata dal governo su questo tema. Ringrazio il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che anche su mia sollecitazione ha indetto questo momento di confronto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, membro della commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro, Previdenza sociale.