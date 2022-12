Balcani, Messina: con Governo Meloni cambio rotta

“Dal vertice di Tirana arriva la conferma sul cambio di rotta impresso dal governo Meloni. Il ruolo dell’Italia si sta rinnovando per tornare ad essere finalmente centrale nelle relazioni internazionali. La regione balcanica è fondamentale per l’Europa e per la sua sicurezza e siamo soddisfatti per l’interesse rivolto al ruolo dell’Italia. Non solo gli incontri bilaterali del presidente del Consiglio con il premier serbo e quello albanese, ma anche le visite del ministro della Difesa Crosetto a Belgrado e Pristina confermano l’attenzione dei paesi balcanici verso la nostra nazione”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.