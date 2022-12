Immigrazione, Tubetti: bene Governo Meloni su vigilanza confini

“Le notizie che il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, ha riportato quest’oggi a Trieste rappresentano una attesa boccata d’ossigeno per tutto il territorio ed in particolare per la ex provincia di Gorizia, la quale ospita Cara e CPR. Ci ha dato conto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha diramato una direttiva alle Prefetture e alla Polizia di frontiera, affinché sia assicurata una efficiente attività di vigilanza sui confini. Questo atto consente di accogliere civilmente chi ha diritto di restare in Italia, proveniente dal mare come dalla frontiera nord-orientale. Del resto è impensabile accogliere tutti. Un plauso al governo Meloni che in cinquanta giorni ha dato chiari segnali a problematiche dimenticate da anni”.

È quanto afferma Francesca Tubetti, senatrice di Fratelli d’Italia, a margine della visita istituzionale a Trieste del sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco.