Meloni, Ciaburro: attacco al Premier è attacco a tutti noi

“Sono vicina alla Presidente Giorgia Meloni, a cui va tutto il mio sostegno e solidarietà. Il clima di odio che stiamo denunciando da tempo sta diffondendosi senza sosta in modo vergognoso. Ancor più amareggiante è il fatto che se le minacce fossero state recapitate a esponenti politici della sinistra ci saremmo trovati in un quadro profondamente diverso. C’è chi evidentemente da mesi sta soffiando sulle fiamme di un odio che colpisce il Presidente del Consiglio, i Ministri del Governo e tutto lo Stato e dunque la Repubblica, e continua ad agire imperterrito. La condanna verso queste minacce sia forte ed unanime per tutelare la dignità delle nostre istituzioni.”

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della Commissione Difesa, Monica Ciaburro.