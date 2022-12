Meloni, Gardini: minacce disgustose. Femministe si indignino

“Sono profondamente disgustata dalle violenti minacce che arrivano al premier Meloni ed alla figlia qualora si dovesse sospendere il reddito di cittadinanza. Non è più accettabile questo clima intriso di odio e violenza, alimentato dall’opposizione che soffia sul fuoco delle difficoltà altrui per guadagnare consensi. Chiediamo a gran voce a tutte le femministe di indignarsi e alle forze politiche di prendere atto di questo scellerato livore contro il presidente del Consiglio e la sua famiglia e ribadiamo che non ci fermeremo. Attueremo il programma per cui i cittadini ci hanno votato”.

Lo dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.