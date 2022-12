“Piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto che in questi giorni sono stati ignobilmente minacciati. Non passeranno i violenti. Fratelli d’Italia è vicino al nostro leader e ai nostri dirigenti in questo momento”.

Lo dichiara al Tg3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.