Rdc, Caramanna: soffiare su fuoco odio è cattivo servizio a Paese

“Chi ha preannunciato il disordine sociale per la fine del Reddito di cittadinanza non solo ha fatto un cattivo servizio al Paese, ma ha anche soffiato sul fuoco della violenza e dell’odio. Solidarietà al presidente Giorgia Meloni e sua figlia oggetto di minacce di morte sui social. Fratelli d’Italia non arretrerà di un millimetro, al centro delle politiche del governo restano la dignità del lavoro e l’interesse del Paese”.

Così Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività produttive della Camera.