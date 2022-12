Sanità, Russo: bene Schillaci, da lui una visione generale di ampio respiro

“La relazione del ministro Schillaci rappresenta una visione generale di ampio respiro che punta ad affrontare il tema della sanità al di là di una visione emergenziale. Particolarmente apprezzabili i passaggi sulla necessità di investire sul capitale umano, sulle politiche di prevenzione, sulla riorganizzazione della medicina territoriale e sulla necessità di garantire, attraverso gli investimenti per riequilibrare il gap di strutture sanitarie tra regioni, in particolare quelle del meridione. Primi segnali concreti in finanziaria di questo approccio, i maggiori stanziamenti per il personale impegnato nelle strutture di primo soccorso. Nel mio intervento, esprimendo soddisfazione per l’impostazione delle linee programmatiche del Ministro, ho evidenziato di porre attenzione, in prospettiva, sulla necessità di rivedere la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale, con sempre maggiori efficienza ed economicità generale, ma garantendo le risorse necessarie per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di assistenza sanitaria nelle regioni meridionali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione Sanità di Palazzo Madama.