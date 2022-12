Violenza politica, Rampelli: solidarietà al min. Crosetto. Basta dare tribuna a certi esagitati 

“E’ terribile che si possano pensare e verbalizzare cose di questa gravità ma è anche grave che la TV dia tribuna a questi estremisti sdoganando la violenza politica come fosse un invito al confronto. Consentire a certi personaggi di esprimersi di fronte a milioni di persone in ascolto può diventare un per legittimarli e creare un pericoloso effetto domino. I media riflettano. Intanto tutta la mia solidarietà al min. Crosetto che non si farà intimidire da queste minacce ma che – conoscendolo come persona dotata di una straordinaria sensibilità – sarà senz’altro rammaricato”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.