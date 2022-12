Agricoltura, Maffoni: oggi scritta pagina importante per carne e vino

“Oggi è stata scritta una pagina importante per il made in Italy: l’esclusione di carne e vino dalla lista dei cibi considerati dannosi per la salute rappresenta una vittoria storica per la nostra produzione agroalimentare. Grazie all’incessante azione del ministro Lollobrigida che non ha mai indietreggiato e ha dimostrato con pervicacia che i risultati si possono conseguire se ve ne è la volontà”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giampietro Maffoni, componente la Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.