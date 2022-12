Agricoltura, Petrenga: grande risultato del Ministro Lollobrigida

“Arrivano ottime notizie dall’UE che oggi ha rinunciato ad inserire nella sua lista dei cibi potenzialmente dannosi carne e vino. Di questo va dato merito al grande lavoro fatto dal Ministro Lollobrigida che, insieme al Governo Meloni, sin dal suo insediamento ha lavorato per vincere questa battaglia. La tutela del settore agroalimentare per noi è un punto cardine, non ci stancheremo mai di difendere le moltissime aziende che da anni sono riconosciute come assolute eccellenze, e non lasceremo i moltissimi operatori del settore da soli.”

Lo dichiara la senatrice Giovanna Petrenga.